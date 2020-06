Qui tutte le notizie di ieri, 23 giugno

ORE 20 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 24 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 239.410, con un incremento rispetto a ieri di 190 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 18.655, con una decrescita di 918 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 107 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 8 pazienti rispetto a ieri.

1.610 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 243 pazienti rispetto a ieri.

16.938 persone, pari al 91% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 30 e portano il totale a 34.644. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 186.111, con un incremento di 1.526 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 12.227 in Lombardia, 1.730 in Piemonte, 1.074 in Emilia-Romagna, 549 in Veneto, 330 in Toscana, 261 in Liguria, 869 nel Lazio, 471 nelle Marche, 148 in Campania, 177 in Puglia, 52 nella Provincia autonoma di Trento*, 57 in Friuli Venezia Giulia, 378 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 90 nella Provincia autonoma di Bolzano, 11 in Umbria, 15 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 28 in Calabria, 43 in Molise e 7 in Basilicata.

ORE 18.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Ancora una giornata senza decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata 4_6026293979094452075

ORE 17 Coronavirus, Abruzzo. Un caso e un decesso nelle ultime 24 ore

ORE 16.30 “Buoni vacanze a turisti marchigiani che soggiornano nel territorio regionale”, piattaforma 210 attiva dal primo luglio

ORE 16 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Undici rivocerie 5314 pazienti dimessi/guariti.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 24062020 ore 12

ORE 13.30 Contributi alle associazioni di volontario nelle Marche, pronta la piattaforma 210 per le domande

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1501 tamponi, di cui 611 nel percorso nuove diagnosi, 677 nel percorso guariti e 213 nel percorso Hotel House. Oggi si registrano due casi: uno in provincia di Pesaro e Urbino e uno in provincia di Macerata nel percorso nuove diagnosi. Due casi positivi nel percorso Hotel House. 0 positivi, ancora, nel Piceno.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 24062020 ore 9

ORE 10 “We Humans in lockdown. Ritratti digitali degli italiani in quarantena”, ecco il progetto della semiologa Gianna Angelini

