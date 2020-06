Qui le date degli incontri, tutti gratuiti. Per informazioni: 0735781465

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovi appuntamenti estivi di arte e cultura a San Benedetto.

L’Utes, associazione culturale no profit organizza nei mesi estivi molteplici eventi gratuiti rivolti a tutti. In un periodo di difficoltà come questo la cultura è tornata ad essere al centro dell’interesse comune, l’Utes si impegna quindi a valorizzarla ed a diffonderla alla cittadinanza. Dall’arte alla storia , dalla musica al teatro,dal cinema alle tradizioni popolari fino alla chiusura nel mese di agosto con un concerto di musica al Circolo Nautico.

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

Giovedi 25 giugno ore 18.30 lezione-incontro con la professoressa Olimpia Gobbi

L’incontro conclude il ciclo di lezioni sul tema “Le rivoluzioni che hanno cambiato l’Italia”. I processi di cambiamento del nostro Paese sono stati analizzati a partire dall’età napoleonica fino al Fascismo e alla guerra di liberazione. Questa lunga, continua rivoluzione iniziata a fine Settecento si è conclusa con la promulgazione della Costituzione repubblicana e democratica nel 1948.E’ questa la domanda alla quale si cercherà di rispondere nell’incontro di giovedì alla Palazzina Azzurra dove verranno affrontati temi da poco usciti dalla cronaca e sui quali gli storici stanno studiando, in particolare le grandi contestazioni, le riforme, i cambiamenti sociali e culturali degli anni Sessanta e Settanta del Novecento

Sabato 27 giugno ore 21 “Paesaggi e suoni dietro la mascherina” a cura del professor Claudio Giovalè

Conversazioni ed ascolto musicale ai tempi del Coronavirus

Giovedi 9 luglio ore 21 “Un grande Papa ed un grande architetto” a cura del Professor Gigi Morganti

Incontro lezione di storia dell’arte

Sabato 18 luglio ore 21 “Andiamo a pesca con loro” Lavoro,usi e tradizioni della gente di mare di San Benedetto. Presentazione del documentario fotografico di Franco Tozzi

Testi e poesie in vernacolo a cura del professor Giancarlo Brandimarti

Sabato 1 agosto Scende teatrali a cura del professor Stefano Marcucci

Domenica 9 agosto Concerto d’estate al circolo Nautico

Tutti gli incontri sono gratuiti, per partecipare, in base alle normative vigenti occorre prenotarsi presso la segreteria Utes, Viale De gasperi, 139, San Benedetto del Tronto. Telefono: 0735781465

