Il 27 e il 28 giugno, una due giorni per riscoprire gli antichi valori della pesca e per sensibilizzare sul tema del rispetto ambientale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamenti sociali in Riviera.

L’ultimo week-end di giugno, presso l’area portuale di San Benedetto del Tronto, andrà di scena la terza tappa del Grand Tour delle Marche, l’iniziativa che promuove la pesca sostenibile, l’economia circolare e il rispetto dell’ambiente, coniugando il tutto con le specialità enogastronomiche locali. Appuntamenti il 27 e 28 giugno.

La kermesse, per la prima volta in Riviera, è promossa dal Comune di San Benedetto e vede l’impegno delle associazioni Anci Marche e Tipicità con la collaborazione del Centro di Educazione Ambientale “Ambiente e Mare”.

Questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune, si è svolta la conferenza stampa di presentazione: “San Benedetto grazie a questa iniziativa entra nel circolo degli eventi che rappresentano le Marche in Italia e all’estero – afferma Alberto Monachesi, responsabile organizzativo di Tipicità – quella della piccola pesca, è un’attività sociale ancor prima che economica, poiché è un progetto inclusivo che volge lo sguardo alla pesca sostenibile affondando le radici nelle tradizioni e nei valori del territorio”.

Il Sindaco Pasqualino Piunti si è rivelato entusiasta riguardo l’iniziativa: “Per la città, questa prima tappa rappresenta non solo una partenza, ma soprattutto una ripartenza dopo l’emergenza Covid. Siamo orgogliosi di poter valorizzare la realtà della piccola pesca, promuovendo la storia e la cultura del nostro territorio”.

“Un progetto emozionante, che fa da modello per le generazioni del futuro”, afferma l’Assessore alle Attività Produttive Filippo Olivieri, dopo aver ringraziato l’associazione.

Barbara Zambuchini, ha illustrato le attività che si svolgeranno nel corso della due giorni: “I partecipanti potranno praticare trekking urbano-marinaro, fare passeggiate educative dedicate al mare e degustare le specialità enogastronomiche locali. Quella della Piccola Pesca Costiera è un’attività Covid-free, ovvero che si svolge nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza. Sabato 27 giugno sarà in programma alle ore 11 il talk show “Piccola pesca grande futuro”, che vedrà la partecipazione dello stimato biologo marino Corrado Piccinetti. Sarà possibile seguire anche la diretta online sulla piattaforma www.lapiccolapesca.it. Vi anticipiamo che per settembre stiamo allestendo un evento speciale che vedrà protagonista Oscar Farinetti. Ringraziamo il Sindaco, i qui presenti assessori Filippo Olivieri e Antonella Baiocchi, il consigliere Emidio Del Zompo e la Capitaneria di Porto, che hanno reso possibile tutto questo”.

“E’ un occasione per mettere in luce la nostra città – prosegue il consigliere Emidio Del Zompo – getteremo le basi per ridare linfa al porto, utilizzandolo anche come collante per il turismo. Della stessa opinione anche l’Assessore alle Pari Opportunità Antonella Baiocchi, la quale si è detta affascinata dalla visibilità che questo progetto riesce ad offrire alla città.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.