Il 27 e il 28 giugno, una due giorni per riscoprire gli antichi valori della pesca e per sensibilizzare sul tema del rispetto ambientale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamenti sociali in Riviera.

L’ultimo week-end di giugno, presso l’area portuale di San Benedetto del Tronto, andrà di scena la terza tappa del Grand Tour delle Marche, l’iniziativa che promuove la pesca sostenibile, l’economia circolare e il rispetto dell’ambiente, coniugando il tutto con le specialità enogastronomiche locali. Appuntamenti il 27 e 28 giugno.

La kermesse, per la prima volta in Riviera, è promossa dal Comune di San Benedetto e vede l’impegno delle associazioni Anci Marche e Tipicità con la collaborazione del Centro di Educazione Ambientale “Ambiente e Mare”.

Questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune, si è svolta la conferenza stampa di presentazione: “San Benedetto grazie a questa iniziativa entra nel circolo degli eventi che rappresentano le Marche in Italia e all’estero – afferma Alberto Monachesi, responsabile organizzativo di Tipicità – quella della piccola pesca, è un’attività sociale ancor prima che economica, poiché è un progetto inclusivo che volge lo sguardo alla pesca sostenibile affondando le radici nelle tradizioni e nei valori del territorio”.

Il Sindaco Pasqualino Piunti si è rivelato entusiasta riguardo l’iniziativa: “Per la città, questa prima tappa rappresenta non solo una partenza, ma soprattutto una ripartenza dopo l’emergenza Covid. Siamo orgogliosi di poter valorizzare la realtà della piccola pesca, promuovendo la storia e la cultura del nostro territorio”.

“Un progetto emozionante, che fa da modello per le generazioni del futuro”, afferma l’Assessore alle Attività Produttive Filippo Olivieri, dopo aver ringraziato l’associazione.

Barbara Zambuchini, ha illustrato le attività che si svolgeranno nel corso della due giorni: “I partecipanti potranno praticare trekking urbano-marinaro, fare passeggiate educative dedicate al mare e degustare le specialità enogastronomiche locali. Quella della Piccola Pesca Costiera è un’attività Covid-free, ovvero che si svolge nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza. Sabato 27 giugno sarà in programma alle ore 11 il talk show “Piccola pesca grande futuro”, che vedrà la partecipazione dello stimato biologo marino Corrado Piccinetti. Sarà possibile seguire anche la diretta online sulla piattaforma www.lapiccolapesca.it. Vi anticipiamo che per settembre stiamo allestendo un evento speciale che vedrà protagonista Oscar Farinetti. Ringraziamo il Sindaco, i qui presenti assessori Filippo Olivieri e Antonella Baiocchi, il consigliere Emidio Del Zompo e la Capitaneria di Porto, che hanno reso possibile tutto questo”.

“E’ un occasione per mettere in luce la nostra città – prosegue il consigliere Emidio Del Zompo – getteremo le basi per ridare linfa al porto, utilizzandolo anche come collante per il turismo. Della stessa opinione anche l’Assessore alle Pari Opportunità Antonella Baiocchi, la quale si è detta affascinata dalla visibilità che questo progetto riesce ad offrire alla città.

IL PROGRAMMA DIFFUSO DAGLI ORGANIZZATORI

Sabato 27 giugno 2020

Ore 9.15 PescaTurismo “In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” live” su Facebook (dimostrativo): sulle barchette dei pescatori con le nasse e i retini per far conoscere il Mare Adriatico e la Pesca Costiera Locale “InBlue Experience”, un viaggio di intense emozioni, la pesca come momento di apprendimento e il piacere di trascorrere una giornata in mare con i pescatori, grazie alla colorazione con il pescatore Elvio Mazzagufo M/P Coca cola SB508.

Organizzato dal CEA Ambiente e Mare, R. Marche, Partners in Service Srl in collaborazione della Capitaneria di Porto di San benedetto del Tronto e la Xentek srl.

A breve riprenderanno le escursioni aperte al pubblico Info & prenotazioni l’Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile, cell 351/8737873 e-mail accademiaculturaturismo@gmail.com https://www.turismosostenibile.eu/it/home/

Ore 9.30- 11.30 Trekking Urbano “In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” organizzato dal CEA Ambiente e Mare, R. Marche, Partners in Service Srl. Un’opportunità per passeggiare nei luoghi in cui la città affonda le sue memorie e tradizioni, in compagnia di guide d’eccezione i pescatori.

Le visite e gli itinerari sono completamente gratuiti, ma è richiesta la prenotazione per ragioni organizzative e per adempimenti restrizioni Covid-19.

Ore 9.30 Tracking Urbano, itinerario A “Torrione-Faro-Porto Sud Piccola Pesca”

(Partenza dal Torrione ore 9.30/ durata 1h e 45m circa )

Ore 10 Tracking Urbano, itinerario B “Porto sud Piccola Pesca-Faro-Porto nord”

(Partenza dal Porto sud Piccola Pesca ore 10:00 / durata 1:30 ora circa )

(max 20 persone per tour, gratuita solo su prenotazione Info & prenotazioni CEA Ambiente e Mare, cea.ambientemare@gmail.com, cell 351.8737873 https://www.turismosostenibile.eu/it/home/)

Ore 11 “PICCOLA PESCA, GRANDE FUTURO! presso il Mercato Ittico talk show “live” su Facebook con operatori di settore, Autorità di Sistema, Capitaneria di Porto, Università e altre città costiere… Conduce Angelo Serri: Direttore di Tipicità, con la partecipazione del biologo marino Corrado Piccinetti e di tanti interlocutori autorevoli, che potranno essere seguiti in modalità “live” sul portale della manifestazione www.lapiccolapesca.it. Un esempio virtuoso di nuova economia: sostenibile, inclusiva, integrata, circolare. Tradizioni che esplorano il futuro e raccontano tutti i segreti della Piccola Pesca Costiera. Un patrimonio fondamentale del nostro territorio, una storia antica e moderna, un fenomeno economico-sociale che include e traccia la rotta del futuro buono Tradizioni che raccontano tutti i segreti della pesca,un bagaglio importante del nostro territorio… una storia antica e moderna che vogliamo raccontare e vivere insieme (max 50 persone, ingresso riservato addetti ai lavori).).

Ore 12.30 Degustazione guidata: sostenibile, nutraceutica, squisita! La piccola pesca costiera rielaborata dall’Accademia di Tipicità e spiegata dal prof. Gianni Sagratini Responsabile del Corso di Laurea di Scienze Gastronomiche gastronomiche dell’Università degli studi di Camerino chef Federico Palestini Osteria Cantina Guelfa in collaborazione con il Consorzio di Tutela dei Vini Piceni (riservata agli invitati al talk show, piccola degustazione in abbinamento ai vini locali) Consultabili sulla piattaforma www.tipicitaexperience.it e sulla app ufficiale di Tipicità e www.lapiccolapesca.it (max 50 persone, ingresso riservato addetti ai lavori).

Sabato 27 giugno 2020 – pomeriggio

Ore 18 “Passeggiata Esperienziale”: Museo “MAM Museo d’Arte sul mare” a Marchio “In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” presso Molo Sud. Percorso educativo sul mare e le attività connesse ad esso, un punto di scambio culturale, un posto dove tramandare la cultura marinara ed il rispetto del mare ed del suo ecosistema. Organizzato dal CEA Ambiente e Mare, R. Marche, Partners in Service Srl. (max 20 persone, riservato addetti ai lavori, Partner e stampa).

Ore 19.15 Festa della Piccola Pesca Costiera “Al Tramonto con i Pescatori”: cena privata di promozione delle specialità realizzate dai pescatori, al calar del sole, in banchina presso Villaggio Piccola Pesca di SBT, in collaborazione con l’Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile no profit, il Consorzio Co.Ge.Pa il Consorzio Tutela dei Vini Piceni e Consorzio Tutela e Valorizzazione Oliva Ascola del Piceno DOP. Accompagnata dalla Biologa Nutrizionista Barbara Zambuchini Direttore di CEA Ambiente e Mare, R. Marche – Partners in Service srl.

Saranno coinvolte le eccellenze del territorio: Associazione Anice Verde di Castignano, Terre dei Calanchi Piceni, Panificio Vannicola Domenico, Caffe del Marinaio, Patasibilla, Bibite Paoletti, Oleificio Silvestri Rosina, Sapori Piceni, Maivo il tuo contadino di fiducia,

Si ringrazia inoltre per la collaborazione all’evento Associazione Culturale Paese Alto, Associazione Pescatori sambenedettesi, Eco Servici srl, Progetto Packing e Xentek.

Degustazione a base del Pesce fresco della Piccola Pesca Costiera, la Piccola Pesca si racconta e si assaggia… il contatto diretto con chi vive di pesca da generazioni e suggerisce come valorizzarne la cucina (circa max 60 persone, riservato addetti ai lavori, Partner e stampa).

On line pagina Fb de CEA”Ambiente e Mare” e video promo sito l’Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile https://www.turismosostenibile.eu/it/home/

Domenica 28 giugno 2020 – pomeriggio

Ore 19 circa, presso banchina della Piccola Pesca, “ Celebrazione Santissima Messa in onore della madonna della Piccola Pesca, organizzato dal CEA Ambiente e Mare, R. Marche, Partners in Service Srl in collaborazione con il Consorzio Co.GE.Pa.

29 giugno – 5 luglio 2020 La Piccola pesca a tavola

“Menù della Piccola Pesca”: negli stabilimenti balneari aderenti proposte a tema per tutta la settimana. Degustazioni di piatti a base del pesce della Piccola Pesca Costiera, pesca sostenibile dell’Adriatico. Il pesce fresco locale sarà cucinato secondo le ricette tipiche e tutta la materia prima deriverà dalla Piccola Pesca Costiera Locale.

Inoltre, grazie alla rinnovata partnership tra il Grand Tour delle Marche, Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking, è in programma anche uno “speciale evento” con Oscar Farinetti.

Tutte le attrattive di San Benedetto del Tronto e del territorio marchigiano sono consultabili sulla piattaforma www.tipicitaexperience.it e sulla app ufficiale di Tipicità. Info dell’iniziativa nel sito www.lapiccolapesca.it del Comune di San Benedetto del Tronto in collaborazione con Tipicità e CEA “Ambiente e Mare” R. Marche, Partners in Service Srl.

