SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche il 22 giugno rossoblu in campo anche nel pomeriggio per continuare la preparazione in vista del primo turno dei PlayOff di serie C (match in trasferta contro il Padova che è stato anticipato a martedì 30 giugno dopo l’assemblea di Lega Pro di questa mattina). Agli ordini, ovviamente, di mister Paolo Montero.

Dopo l’iniziale riscaldamento, squadra impegnata in varie esercitazioni di possesso palla a campo ridotto, poi partitella finale a metà campo.

“Si comunica che anche i tamponi effettuati lo scorso venerdì hanno dato tutti esito negativo. Squadra e staff si sottoporranno al quarto ciclo di tamponi nella giornata di domani” fanno sapere dalla società rossoblu.

