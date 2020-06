I protocolli di sicurezza impongono la prenotazione on line con 15 persone per volta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche in questo periodo di emergenza, il Cea Torre sul Porto e le guide ambientali della Riserva Sentina sono al lavoro per garantire un calendario di eventi e visite guidate in Riserva, come ogni estate da diversi anni.

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza, però, le visite nell’area della Riserva saranno adesso gestite con un sistema di prenotazione online e riservate ad un gruppo di massimo 15 persone per singola visita in base all’ordine cronologico di prenotazione.

Occorre dunque inviare una mail all’indirizzo infovisite.sentina@gmail.com con i riferimenti personali del richiedente e di eventuali congiunti. Nei giorni immediatamente precedenti alla data della visita, i prenotati riceveranno una comunicazione via mail contenente un vero e proprio PASS alla visita e un vademecum con le norme di comportamento.

Le prossime visite guidate sono fissate per i giorni 11, 12, 25 e 26 luglio, sempre con partenza alle ore 9.30 dal pontino di via del Cacciatore.

Il protocollo e le indicazioni per l’iscrizione sono consultabili nella pagina Facebook della Riserva e nel sito https://riservasentina.it.

