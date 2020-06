Le attività si sviluppano nel corso della mattina dalle ore 8 alle ore 13. Per info 370 3494614

La Cooperativa sociale Veritatis Splendor nasce a San Benedetto del Tronto nel 2004 e svolge la propria attività in ambito educativo sia nel territorio di San Benedetto del Tronto che nel comune di Ancona con due Centri Studio , Ludoteche e Centri Estivi.

Per vivere pienamente anche il tempo dell’estate ogni anno gli insegnanti della Cooperativa organizzano il centro estivo per continuare a sostenere le famiglie nel loro compito educativo, facendo emergere l’originalità di ciascun bambino attraverso attività divertenti e creative.

In base al tema conduttore viene proposto un percorso didattico-educativo attraverso il quale si sviluppa tutta l’attività.

Da quest’anno la Cooperativa ha attivato una collaborazione con la Scuola Calcio di Grottammare, realizzando un nuovo progetto con il Centro Estivo presso lo Stadio Comunale Filippo Pirani.

Il Centro Estivo si rivolge a bambini e ragazzi tra i 3 e 14 anni e le attività si sviluppano nel corso della mattina dalle ore 8 alle ore 13.

Non solo calcio ma diverse attività sportive, laboratori creativi, giochi e tante attività per favorire la socialità tra bambini e creare un ambiente in cui nascono nuove amicizie.

La Cooperativa offre un servizio nel rispetto delle norme anti Covid ma che risponde al bisogno delle famiglie e dei giovani che ora più che mai hanno bisogno di tornare a stare assieme e divertirdi.

Per informazioni telefonare al numero 370 3494614.

