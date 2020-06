In arrivo un altro provvedimento ancora più severo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un locale doveva rimanere chiuso per 15 giorni in Riviera a causa di diverse norme non rispettate nei fine settimana precedenti.

Ed invece, nella serata del 20 giugno, il bar colpito dalla sospensione emanata dalla Questura era aperto ai clienti.

Ciò non è passato inosservato alla Polizia, avventori e titolari sono finiti nei guai.

In arrivo, quindi, nei prossimi giorni un provvedimento ancora più severo da parte della Questura ascolana.

