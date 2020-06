Sempre in azione i Vigili Urbani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I controlli effettuati dalla Polizia Municipale in Riviera, dalla serata del 20 giugno fino alle 2 del 21, non hanno riguardato soltanto le ordinanze anti-alcool d’asporto e il divieto di consumo in aree pubbliche.

Qui il nostro articolo precedente

Sono state sanzionate dai Vigili Urbani anche due attività per occupazione abusiva di suolo pubblico ed elevate sei contravvenzioni al codice della strada per “sosta selvaggia”.

Un sabato che ha visto una buona affluenza di persone al centro di San Benedetto e vicino al lungomare nord.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.