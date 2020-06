In azione Polizia Municipale e Forze dell’Ordine

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora un fine settimana di controlli in Riviera.

Dalla serata del 20 giugno fino alle 2 del 21, in azione al centro di San Benedetto e non solo personale della Polizia Municipale per vigilare sul rispetto dell’ordinanza anti-alcool d’asporto (niente vendita dalle 21 alle 6 fino al 13 luglio) e sul divieto di consumo di alcolici nelle aree pubbliche. E, ovviamente, anche sul rispetto delle norme anti-Coronavirus.

I Vigili Urbani hanno elevato dieci multe.

Tre sanzioni elevati a carico di gestori di attività che vendevano alcolici per asporto, sette a consumatori trovati in possesso di bevande alcoliche su suolo pubblico anche in contenitori di vetro.

Di queste sette persone multate, due sono minorenni.

I controlli, ovviamente, proseguiranno anche nei prossimi giorni e weekend.

