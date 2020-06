Qui tutte le notizie di ieri, 19 giugno

ORE 19.30 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 20 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 238.275*, con un incremento rispetto a ieri di 262 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 21.212, con una decrescita di 331 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 152 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 9 pazienti rispetto a ieri.

2.474 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 158 pazienti rispetto a ieri.

18.586 persone, pari all’88% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 49 e portano il totale a 34.610. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 182.453, con un incremento di 546 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 13.911 in Lombardia, 2.088 in Piemonte, 1.207 in Emilia-Romagna, 575 in Veneto, 414 in Toscana, 250 in Liguria, 987 nel Lazio, 539 nelle Marche, 125 in Campania, 220 in Puglia, 51 nella Provincia autonoma di Trento, 140 in Sicilia, 83 in Friuli Venezia Giulia, 404 in Abruzzo, 76 nella Provincia autonoma di Bolzano, 17 in Umbria, 28 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 30 in Calabria, 53 in Molise e 8 in Basilicata.

ORE 19 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi in Regione nelle ultime 24 ore.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 20062020 ore 18

ORE 18.30 Covid, Abruzzo: un caso e zero decessi. Quattro dimessi/guariti in più

ORE 18 Piattaforma 210 nelle Marche, ecco il secondo Report. Ancora un milione di euro per bici e mezzi elettrici

ORE 17.30 “Marche Nord è ospedale Covid Free”

ORE 15.30 Contributi agli oratori parrocchiali nelle Marche, attiva la Piattaforma 210 per le domande

ORE 14 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Contagi, ricoveri e guarigioni: il punto della situazione.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 20062020 ore 12

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 1070, di cui 549 del percorso nuove diagnosi e 521 del percorso guariti. Nessun caso positivo riscontrato.

Di seguito il primo report di giornata Gores blu 20062020 ore 9

ORE 9.30 Parrucchieri, estetiste, benessere e piercing. Piattaforma 210 attiva alle 16 per domande su contributi

ORE 9 Piattaforma 210 attiva dalle 10 per i ristoranti nelle Marche

