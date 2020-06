46 anni nato a San Benedetto del Tronto, vanta grandissime esperienze come allenatore nei campionati di Serie B e C

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con Coach Alfredo Minora al quale sarà affidata la guida della Prima Squadra.

Alfredo, 46 anni nato a San Benedetto del Tronto, vanta grandissime esperienze come allenatore nei campionati di Serie B e C (Giulianova, Vasto, Ruvo di Puglia tra varie squadre dirette), oltre ad aver cresciuto diverse generazioni di giocatori in particolare nei settori giovanili del vicino Abruzzo.

Cresciuto cestisticamente come atleta nel settore giovanile della Samb Basket, Coach Minora lega il suo nome indissolubilmente al Nereto Basket, la società dell’indimenticato padre Fausto, figura che è stata estremamente apprezzata e benvoluta nel panorama sportivo locale.

Coach Minora ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno e, oltre a dirigere la Prima Squadra in Serie C Gold, sarà figura di raccordo nel settore giovanile rivierasco.

La data della Presentazione ufficiale di Alfredo Minora alla stampa e ai tifosi con le sue prime parole da Coach rossoblù, nel rispetto di ogni normativa anti-contagio, verrà comunicata nei prossimi giorni e si terrà in uno spazio all’aperto.

