SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’iniziativa Destinazione Family Friendly 2020, promossa da Vrbo, l’esperto di case per le vacanze in famiglia, vede tra le candidate San Benedetto del Tronto che da oggi e fino al 26 giugno potrà essere votata come miglior destinazione marittima italiana per famiglie del 2020, cliccando al link: http://www.vrbo.com/it-it/info/destinazione-family-friendly-2020

San Benedetto del Tronto è stata scelta per questa prima edizione del Destinazione Family Friendly tra le sei destinazioni marittime da votare scelte attraverso un sondaggio di oltre 500 famiglie residenti in Italia, soddisfacendo sei caratteristiche specifiche che le famiglie italiane considerano fondamentali nella scelta della destinazione della propria vacanza.

San Benedetto, grazie alle lunghe spiagge di sabbia, un lungomare caratterizzato da palme e una ciclabile lunga 15 Km che attraversa la Riviera delle Palme, è stata selezionata per questa votazione come una delle destinazioni di mare ideali per una vacanza con i bambini. Oltre al mare, la città marittima offre anche tanto altro: è una città ricca di ristoranti e Chalet dove gustare pesce, pizza e carne. Un luogo ideale per il target famiglie che potranno godere di relax e divertimento per tutti.

Metodologia per designare i candidati: sondaggio condotto online da Atomik Research per Vrbo su un campione di 500 residenti in Italia, genitori con figli di 15 e minori di 15 anni, che sono stati in vacanza (in Italia o all’estero) negli ultimi 5 anni. La ricerca si è svolta dal 31 Marzo al 2 Aprile 2020. Atomik Research è un’agenzia di ricerche di mercato creativa indipendente che impiega ricercatori certificati MRS e si attiene al codice MRS.

Metodologia per designare le caratteristiche: sondaggio condotto online da Atomik Research per Vrbo su un campione di 600 residenti in Italia, genitori con figli di 15 e minori di 15 anni, che sono stati in vacanza (in Italia o all’estero) negli ultimi 5 anni, La ricerca si è svolta dal 6 al 10 Marzo 2020. Atomik Research è un’agenzia di ricerche di mercato creativa indipendente che impiega ricercatori certificati MRS e si attiene al codice MRS.

Indicatori per categoria

Ad esempio, la pulizia e la manutenzione della spiaggia, la presenza e la qualità degli impianti sanitari quali docce, fasciatoi, ecc. e le aree ricreative per tutte le fasce d’età, sono alcune delle caratteristiche più apprezzate dalle famiglie nella scelta di una destinazione di vacanza al mare, tra le altre. Per le destinazioni montane, gli aspetti più apprezzati sono la sicurezza dei villeggianti come la presenza della Guardia Forestale, pronto soccorso e servizi igienici e di ristorazione vicino alle piste. Le destinazioni rurali per essere scelti dalle famiglie devono avere attività di svago per i bambini, attrezzature di primo soccorso o possibilità di fare escursioni e tour naturalistici oltre ad un facile e sicuro accesso per i bambini.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.