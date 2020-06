RIPATRANSONE – Da oggi è possibile a Ripatransone pre-iscriversi al centro estivo che si svolgerà nelle settimane dal 29 giugno al 31 luglio, per bambini dai 3 ai 14 anni, suddivisi per fascia di età (3-5, 6-11 e 11-14 anni).

Esploratori nel mondo è un nuovo modo di pensare gli spazi urbani. Parchi, strade, portici, giardini segreti, piazze, boschi saranno questi gli spazi dell’educazione che vedranno lo svolgere delle attività. Saranno le persone che li attraversano a divenire i membri della comunità educante del futuro e sarà il modo in cui viviamo questi spazi a permettere di educarci ad un nuovo modo di stare insieme.

Le famiglie interessate al servizio possono presentare domanda di iscrizione ENTRO E NON OLTRE il 22 GIUGNO ALLE ORE 12 inviando e-mail a geasociale@gmail.com.

Campo base del centro estivo sarà il parco “Colle San Nicolò” e, in caso di tempo avverso, in locali opportunamente adibiti per le attività. Sono previste, all’interno dei turni settimanali, attività di Outdoor Education ed escursioni nel territorio comunale.

L’orario del Centro estivo sarà dalle 8 alle 13, dal lunedì al venerdì.

I turni a cui è possibile iscriversi sono (è possibile sia l’iscrizione singola che multipla):

22 – 26 Giugno;

29 Giugno – 3 Luglio;

6 – 10 Luglio;

13 – 17 Luglio;

20 – 24 Luglio;

27 – 31 Luglio.

Successivamente sarà valutato il prolungamento delle attività per le seguenti settimane.

Si specifica che, a causa delle disposizioni relative al Covid-19, non è possibile attivare il servizio mensa.

Per ulteriori informazioni scrivere a geasociale@gmail.com.

Un’ulteriore attività sarà proposta, nel Rispetto della tradizione parrocchiale, dalla parrocchia Santi Gregorio Magno e Nicolò e Parrocchia Santi Benigno e Michele Arcangelo che attiverà delle attività rivolte ai ragazzi di seconda e terza media. Per l’iscrizione e le modalità di svolgimento rivolgersi al numero di telefono 0735.99624.

