GROTTAMMARE – Svelate le iniziative estive di un’importante comunità della Riviera.

Parliamo di Grottammare e del cartellone estivo 2020 diffuso nel pomeriggio del 18 giugno. Musica, cabaret, cultura e astronomia sulla Terrazza sul Mare, palcoscenico inedito e allestito per il rispetto delle norme anti-Covid.

Sempre oggi pomeriggio si è svolta una videoconferenza con la presenza del sindaco Enrico Piergallini e il presidente Amat, Gino Troli e parte della giunta.

Il primo cittadino afferma: “Sfogliando il cartellone emerge il grande lavoro compiuto negli ultimi mesi, attendendo che il Ministero fornisse le linee guida per allestire gli spettacoli in tempi di Covid. Un’estate diversa che non tradirà comunque la tradizione. Doveva essere una stagione di emergenza ma alla fine rafforza il tessuto sociale del territorio in vari ambiti. Non mancherà l’entusiasmo. In questo delicato periodo ho stretto amicizia con Giuseppe Solito, sportivo e imprenditore nonché artista dell’acquerello. Ho chiesto a lui di disegnare l’immagine del cartellone estivo e ha realizzato un bel lavoro”.

Giuseppe Solito dichiara: “Il mio disegno rappresenta bambini intenti a giocare in spiaggia con dietro il centro storico di Grottammare Alta. I giovani sono il simbolo della gioia“.

Il disegno di Solito, scelto per il cartellone estivo degli eventi

Gino Troli, presidente Amat, aggiunge: “Grande voglia di ricominciare, non solo a Grottammare. Sta nascendo un nuovo sistema di fare spettacolo in tempi, purtroppo, di Covid. Auspichiamo altre riaperture, se i dati nazionali proseguiranno ad essere buoni, per altri tipi di spettacolo e qui a Grottammare è stata trovata una formula ovvero con le forze del territorio che si sono unite insieme al Comune. Una sfera di proposte con qualità. Cerchiamo, noi dell’Amat, di dare risposte e mettere a disposizione delle piattaforme idonee per la prenotazione aiutando le amministrazioni. A Grottammare, come da altre parti, si ripartirà con la sicurezza in primis, accompagnata ad una grande forza di volontà. In questa località sono stati programmati, per ora, tanti più eventi rispetto ad altri territori, un plauso all’amministrazione“.

Il primo cittadino Enrico Piergallini approfondisce: “La Terrazza sul Mare è la location ideale per il rispetto delle norme anti-Covid. L’accesso a diversi eventi avverrà tramite prenotazione su piattaforma, una App molto comoda e facile da utilizzare. I nominativi di chi parteciperà resteranno in banca dati per 14 giorni come previsto dai provvedimenti emessi per contrastare il contagio del Coronavirus.

Lorenzo Rossi, assessore al Turismo, dichiara: “A Ferragosto spazio alla musica con Retromania dato che il 15 agosto era la serata solitamente dedicata alle Cover Band. Ci sarà anche uno spazio per la moda con il prezioso lavoro della Cna e torneranno, con sicurezza, i mercatini sul lungomare e il trenino turistico. Saranno diffusi, inoltre, video promozionali su Grottammare che daranno ancora più visibilità alla nostra città”.

Lucilio Santoni sarà uno dei protagonisti del cartellone estivo: “Due appuntamenti. Porteremo Ulisse e Polifemo sulla Terrazza con tre artisti importanti e la collaborazione di Alessandro Pertosa. Non mancherà uno spazio per Dante e anche in questo caso ci saranno attori di fama nazionale”.

La consigliera Martina Sciarroni prende la parola: “Ringrazio tutti gli artisti che quest’estate animeranno il nostro cartellone di eventi ma soprattutto il ringrazio perché hanno contribuito, durante la quarantena, alla rassegna ‘La Cultura non si ferma’ mantenendo così vivo il tessuto culturale proprio della nostra città…gli artisti sono la cura dell’anima”.

La consigliera Alessandra Biocca parla di ambiente e sport, gli eventi in programma: “Le iniziative previste verranno fatte in streaming, tra queste la consegna della Bandiera Blu. Un modo per ringraziare operatori turistici e utenti che hanno consentito all’ennesimo riconoscimento. Ci stiamo preparando anche per il Palio del Pattino, trasmettere la competizione su Internet per permettere anche a chi risiede fuori Grottammare ad assistere alla sfida fra rioni nonché Memorial Maurizio Pignotti”.

Anche il Cabaret, Amoremio!, nonostante non si svolgerà, verranno ricordati momenti fasi salienti sempre in via streaming. Luca Sestili dichiara: “Fin da subito l’intento non era sostituire eventi ‘live’ in iniziative multimediali perché ovviamente non si può e non sarebbe affatto la stessa cosa. Abbiamo però trasformato l’emergenza in opportunità ovvero far conoscere le tradizioni non solo ai cittadini ma anche ai forestieri. Ci sarà una regia professionale, un apparato simile ad una trasmissione televisiva con attrezzature innovative”.

“Voci tra le Mura” si affaccerà sulla Terrazza del Mare con poesie e teatro, come anche CabaretTour con protagonisti importanti come Giovanni Cacioppo, Andrea Fratellini con lo zio Tore e Francesco Paolantoni.

Spazio nuovamente alla cultura con la presenza dello scrittore Fabio Giallombardo che porterà il suo libro “Alibi”. Non mancherà la musica d’autore con omaggi ai cantautori italiani più famosi che hanno fatto la storia.

E ci sarà la possibilità, sempre dalla Terrazza, di ammirare il cielo grazie ad “Apriti cielo!”. E verrà ricordato anche Beethoven con un concerto-omaggio e non mancherà il FestivalLitz.

Insomma, l’estate a Grottammare sarà diversa, causa Coronavirus, ma non mancheranno eventi ed iniziative.

