SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La ditta che ha avuto dalla Ciip l’incarico di eseguire i lavori di sostituzione della condotta idrica e di quella fognaria in via Sabotino, da lunedì 22 giugno 2020 proseguirà l’intervento nel tratto di questa strada compreso tra via Toscana e viale De Gasperi che dunque rimarrà chiuso al transito e alla sosta fino alla fine dei lavori”.

Così il Comune di San Benedetto del Tronto in una nota il 18 giugno.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.