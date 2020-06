Qui tutte le notizie di ieri, 17 giugno

ORE 19.30 Monsampolo, dal 29 giugno al via i centri estivi

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 18 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 238.159*, con un incremento rispetto a ieri di 333 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 23.101, con una decrescita di 824 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 168 sono in cura presso le terapie intensive, con un incremento di 5 pazienti rispetto a ieri.

2.867 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 246 pazienti rispetto a ieri.

20.066 persone, pari all’87% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 66 e portano il totale a 34.514. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 180.544, con un incremento di 1.089 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 14.647 in Lombardia, 2.290 in Piemonte, 1.281 in Emilia-Romagna, 607 in Veneto, 438 in Toscana, 246 in Liguria, 997 nel Lazio, 577 nelle Marche, 242 in Campania, 306 in Puglia, 59 nella Provincia autonoma di Trento, 637 in Sicilia, 97 in Friuli Venezia Giulia, 434 in Abruzzo, 85 nella Provincia autonoma di Bolzano, 16 in Umbria, 31 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 35 in Calabria, 60 in Molise e 10 in Basilicata.

ORE 18.45 Centri estivi ad Ascoli, aggiornato l’elenco

ORE 18.40 Contributi a commercianti e ambulanti, piattaforma 210 attiva per le domande

ORE 18.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Covid, Marche: altra giornata senza decessi. La bella notizia ancora dal Gores.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 18062020 ore 18

ORE 16.30 Covid, Abruzzo: zero casi su 1477 tamponi analizzati. Un decesso

ORE 16 Musica, cabaret, cultura e astronomia: eventi estivi a Grottammare sulla Terrazza. Leggi il programma

ORE 15.30 Contributi alle attività produttive nelle Marche, piattaforma 210 attiva dalle 15.30 per le domande

ORE 15 Cna Nautica Picena, consegnato umidificatore polmonare al Madonna del Soccorso

ORE 14.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero ricoveri, ancora, in Terapia Intensiva. Due, invece, in Semi: entrambi al Torrette di Ancona. Tutti i dati

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 18062020 ore 12

ORE 12.30 Contributi alle cooperative sociali di tipo A e B, attiva la piattaforma 210 per le domande

ORE 11.30 Niente alcool d’asporto a San Benedetto, Piunti: “Commercianti comprendano bene nuova ordinanza”

ORE 10.40 “Il rilevamento a tappeto dei casi di Coronavirus messo in atto ormai da diverse settimane, con tamponi praticati a tutti i contatti di casi indice positivi, ci sta consentendo di individuare e isolare in tempi rapidi le persone contagiate. E’ una ulteriore evidenza del funzionamento della macchina sanitaria regionale, che in questa fase utilizza tutte le modalità disponibili per individuare ogni possibile fonte di diffusione del virus, garantendo livelli sempre più alti di sicurezza sanitaria” così in una nota il Governatore Luca Ceriscioli.

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 1569, di cui 777 del percorso nuove diagnosi e 792 del percorso guariti. Quattro casi positivi in provincia di Macerata. 0 nel Piceno e nelle altre province marchigiane.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 18062020 ore 9

ORE 9 Covid, igienizzanti falsificati: sotto sequestro 300 flaconi. Due denunce

