ORE 10.40 “Il rilevamento a tappeto dei casi di Coronavirus messo in atto ormai da diverse settimane, con tamponi praticati a tutti i contatti di casi indice positivi, ci sta consentendo di individuare e isolare in tempi rapidi le persone contagiate. E’ una ulteriore evidenza del funzionamento della macchina sanitaria regionale, che in questa fase utilizza tutte le modalità disponibili per individuare ogni possibile fonte di diffusione del virus, garantendo livelli sempre più alti di sicurezza sanitaria” così in una nota il Governatore Luca Ceriscioli.

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 1569, di cui 777 del percorso nuove diagnosi e 792 del percorso guariti. Quattro casi positivi in provincia di Macerata. 0 nel Piceno e nelle altre province marchigiane.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 18062020 ore 9

ORE 9 Covid, igienizzanti falsificati: sotto sequestro 300 flaconi. Due denunce

