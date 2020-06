Il capogruppo di Italia Viva in Regione Marche Fabio Urbinati chiede spiegazioni al Presidente della Giunta e agli assessori competenti circa la mancata liquidazione al Comune di San Benedetto del contributo di circa 48 mila euro per la realizzazione della manifestazione “Ittico” del 2019.

La mancata liquidazione al Comune di San Benedetto del cofinanziamento regionale per la realizzazione della manifestazione “Ittico 2019” al centro di un’interrogazione presentata dal capogruppo di Italia Viva Fabio Urbinati. “A seguito della numerose sollecitazioni che mi sono pervenute da diversi soggetti, operatori e associazioni coinvolti – spiega – ho ritenuto necessario far luce sull’intera vicenda, chiedendo precise spiegazioni alla Giunta e agli assessorati competenti circa il mancato pagamento del contributo di circa 48 mila euro al Comune di San Benedetto del Tronto ottenuto attraverso uno specifico bando regionale”.

“Mi rammarica molto – prosegue il consigliere di Iv – che sia nata una grande polemica intorno a una manifestazione così importante e rappresentativa per la mia città. Un evento di straordinaria rilevanza per la valorizzazione e promozione del pescato dell’Adriatico, che ho contribuito a costruire e realizzare già dal 2012”. Nel precisare di non essere stato coinvolto nell’edizione 2019 dell’iniziativa, il capogruppo di Italia Viva per fare chiarezza sull’accaduto metterà “a disposizione di tutti i soggetti coinvolti la documentazione relativa alla vicenda che, in seguito all’interrogazione, gli assessorati competenti faranno pervenire”.

