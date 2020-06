SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket organizza, a partire dal 25 giugno la terza edizione del “MiniBasket Camp 2020” e la quarta edizione del “Day Camp Basket”.

Gli allenamenti saranno affidati ad istruttori federali e laureati in scienze motorie e si terranno dal lunedì al venerdì presso il campo del Parco Cerboni. Il Day Camp di Basket sarà organizzato sotto la supervisione di Coach Marco Borgognoni, mentre le Istruttrici Erika Racamato e Marina Tommolini dirigeranno il Minibasket Camp.

Nello specifico per i ragazzi nati tra il 2008 e il 2004 il “Basket Day Camp” si terrà dal 26 giugno al 31 luglio. Più di 5 settimane per imparare divertendosi ogni lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio, con tornei e ospiti per giocare al Top il venerdì sera.

Per i bambini nati tra il 2009 e il 2014 il “MiniBasket Camp” si terrà tutti i martedì e giovedì dal 25 giugno al 6 agosto, 1 mese e mezzo per conoscere il mondo del minibasket o perfezionare la propria tecnica individuale.

Il camp si svolgerà intersamente presso il nuovo campo del parco Cerboni, San Benedetto del Tronto – piazza Kolbe (dietro INPS). Il parco Cerboni dispone di tante zone d’ombra utili alla pratica sportiva estiva. I posti sono limitati! Il camp si svolgerà nella massima sicurezza rispettando ogni normativa governativa!

L’iscrizione sarà completamente gratuita per tutti i ragazzi iscritti nella scorsa stagione ai corsi di Basket e Minibasket in tutti i centri non solo di San Benedetto del Tronto ma anche di tutta la Riviera come parziale recupero per l’attività non svolta nei periodi di marzo e aprile, per tutti i nuovi iscritti i prezzi saranno modici con possibilità di primi allenamenti gratuiti!

Info e adesioni: Alessandro 3272374638 (minibasket); Marco 331 5691938 (basket).

