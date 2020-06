Primi numeri in Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Litorali “free” ma con prenotazione in Riviera per lo stazionamento. Il Comune di San Benedetto diffonde i primi numeri.

Ecco alcuni dati importanti circa l’uso delle prenotazioni:

dall’8 al 15 giugno sono state fatte 1876 prenotazioni (259 telefoniche e 1617 su Internet) per 2389 persone;

la fascia oraria preferita per recarsi in spiaggia è quella che va dalle 10 alle 17:30;

le spiagge libere più frequentate sono state: quella dopo la concessione 114 (ultima a sud), quella tra le concessioni balneari 86 e 87, quella dell’ex camping tra le concessioni 36 e 37;

sulla spiaggia libera più frequentata si è arrivati a occupare, al massimo, il 68% del massimo affollamento consentito;

“I dati mostrano che la regolamentazione degli accessi viene fatta correttamente e che l’uso della prenotazione non solo è stato accettato dai frequentatori delle spiagge libere, ma è addirittura risultato di facile accesso per migliaia di persone – affermano dal Municipio – Quanto al distanziamento sociale, i dati mostrano che le misure adottate dal Comune sono efficaci poiché per ciascuna area il numero di frequentatori è stato sempre ampiamente al di sotto della soglia di guardia. Va da sé che la reponsabilità è sempre individuale e che tutto il materiale informativo e la campagna di comunicazione hanno aiutato a sensibilizzare residenti e turisti ai corretti comportamenti”.

Dal Comune concludono: “Naturalmente il sistema sarà sottoposto a stress test con l’avvicinarsi della parte centrale dell’estate, ma l’ampio ed agevole utilizzo che ne è stato fatto finora conforta l’Amministrazione comunale nella bontà della scelta, fatta principalmente per tutelare la sicurezza dei frequentatori”.

