SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Voglio ringraziarvi per l’entusiasmo e la voglia con i quali avete risposto a questa chiamata per giocare i PlayOff. Avete guadagnato sul campo questo traguardo ed è stato doveroso per me impegnarmi affinché potessimo giocarli”.

Queste le parole del Neo Patron Domenico Serafino, diffuse dalla Samb Calcio, ai giocatori e a mister Paolo Montero il 15 giugno al ‘Riviera delle Palme’ alla ripresa degli allenamenti in vista del primo turno degli spareggi.

Serafino ha seguito con interesse la prima sessione di allenamento della sua presidenza e ha affermato al portale rossoblu: “Ho visto impegno e voglia di lavorare”.

ALLENAMENTO, IL RESOCONTO Squadra in campo dalle 17 agli ordini di mister Montero. Dopo un’iniziale lavoro di potenziamento del core con esercizi addominali e lombari, i rossoblu hanno sostenuto la parte atletica della seduta iniziando con un riscaldamento prettamente coordinativo. Poi spazio a circuiti con palla e misti. L’allenamento è terminato con un’esercitazione di potenza aerobica.

