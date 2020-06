SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha avuto inizio nel mese di maggio 2020 l’iniziativa “Anch’io mamma” promossa dal Centro aiuto alla vita in collaborazione con il Centro Famiglia di San Benedetto del Tronto e realizzata insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno per sostenere ed accompagnare quelle mamme che hanno difficoltà a portare avanti la gravidanza per ragioni economiche, psicologiche e di coppia e supportare le stesse anche dopo 12-18 mesi dalla nascita del bambino.

Il progetto “Anch’io mamma“ ha come finalità quella di accompagnare i bambini e le famiglie in situazioni di vulnerabilità in un ambito fondamentale del lavoro di cura e protezione dell’infanzia, inteso come l’insieme di interventi che mirano a promuovere condizioni idonee alla crescita, a prevenire i rischi che possano ostacolare il percorso di sviluppo e a preservare e/o proteggere la salute e la sicurezza del bambino.

Il progetto persegue i seguenti obiettivi:

1) Sollecitare, promuovere e coordinare iniziative di accoglienza e di sostegno alla vita;

2) Porsi come specifico riferimento per la promozione del valore sociale della maternità e la collaborazione volontaria per l’aiuto alle maternità difficili prima e dopo il parto;

3) Realizzare interventi specifici di aiuto alle donne e alle famiglie in difficoltà nell’accogliere la vita nascente;

4) Sensibilizzare persone e comunità al fine di creare una cultura favorevole alla vita e una mentalità di prevenzione all’aborto;

5) Sollecitare e raccordare famiglie, operatori, gruppi, associazioni o enti per suscitare e sostenere attività di accoglienza alla vita articolate nelle realtà locali.

Si tratta di una bellissima iniziativa che il Centro Famiglia intende lanciare su tutto il territorio diocesano; inoltre verrà proposto attraverso incontri organizzati in tutte le parrocchie della Diocesi di San Benedetto del Tronto, l’adozione simbolica di una neo mamma o di una donna in gravidanza, attraverso una campagna di raccolta fondi organizzata ad hoc.

