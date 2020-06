SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Si riparte!”.

Così la Samb annuncia il ritorno in campo per gli allenamenti in vista del primo turno dei PlayOff di Lega Pro, rossoblu saranno impegnati in trasferta contro il Padova.

I giocatori di mister Paolo Montero riprenderanno al “Riviera delle Palme” gli allenamenti.

Esito negativo per tutti dopo il primo ciclo di tamponi di venerdì scorso, 12 giugno, test ripetuto anche nel pomeriggio di oggi 15 giugno insieme agli esami sierologici per giocatori, staff tecnico e dirigenziale.

Quindi, appunto, si riparte e forza Samb.

