SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Questa mattina, 15 giugno, il presidente Domenico Serafino insieme allo staff dirigenziale rossoblù ha visitato i reparti di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria dell’Ospedale civile Madonna del Soccorso. A fare gli onori di casa il direttore del dipartimento Materno Infantile, Dottor Andrea Chiari, che ha ringraziato il club per la vicinanza e la continua collaborazione”.

Così in una nota, la Sambenedettese Calcio, ha annunciato il bel gesto da parte del Neo Patron rossoblu.

“Oggi è un momento importante e di rinascita dopo l’esperienza del Covid contro il quale abbiamo dovuto combattere – ha detto il dottor Chiari – in questo mese riapriamo i reparti, la Samb tornerà a giocare e lo voglio vedere come un segnale positivo per la nostra città che torna a vivere momenti di quotidianità”.

“Il presidente Serafino ha consegnato delle magliette e delle mascherine con un cuore rossoblù personalizzate per tutto il personale ostetrico, infermieristico e Oss del dipartimento Materno Infantile” si legge nella nota della società.

Un regalo speciale al primo nato dopo il lockdown, Alessio Palestini per la gioia di papà Francesco e mamma Irene Trenta che in foto posano con la dottoressa Giulia Insolia.

Qui il nostro articolo precedente

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.