SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con il progetto “Alla ricerca della bellezza nascosta”, avviato durante l’anno scolastico 2018/2019, proseguito poi con il progetto “Manincarta”, alcune insegnanti della scuola primaria “Armando Marchegiani”, avvalendosi della preziosa collaborazione del professor Gilberto Carboni, hanno organizzato presso la “Sala della Poesia” di Palazzo Piacentini un laboratorio della carta riciclata e dell’arte incisoria.

Così, le allora classi IV A, IV B e IV C nello scorso anno scolastico, grazie alla produzione di incisioni e manufatti in carta poi messi in vendita, hanno contribuito in maniera sostanziale a raccogliere dei fondi per il restauro e la rilegatura dei registri delle delibere del Consiglio Comunale (dal 1902 al 1963) conservati presso l’Archivio Storico comunale.

Dice in proposito l’assessore alla Cultura Annalisa Ruggieri: “Se non ci fossero state le restrizioni imposte e la sospensione delle attività didattiche in presenza i risultati dei lavori di restauro sarebbero stati presentati pubblicamente. Si tratta di un intervento di grande generosità e altruismo e per questo io non posso che ringraziare i ragazzi tutti, le loro famiglie, le insegnanti e la dirigente scolastica prof. Laura D’Ignazi».

“Avevamo in animo di organizzare a Palazzo Piacentini il 5 giugno (data scelta per la giornata nazionale degli archivi) una grande festa con i ragazzi e le loro famiglie – aggiunge Giuseppe Merlini, funzionario dell’Archivio Storico comunale – ma non è stato possibile e così abbiamo presentato, su piattaforma on-line, i risultati degli interventi fatti sui registri storici”.

Grazie alla produzione di Fabrizio Tozzi, è stato infatti realizzato un video per presentare i restauri effettuati e i laboratori curati dalle insegnanti Alessandra Ricci, Annunzia Rosetti, Maria Teresa Esposito, Nicoletta Caporaletti, Maria Rita Capriotti, Carolina Capotorto, Ines Alunno, Cinzia Morganti, Malgorzada Skoczen, Claudia Cameranesi, Maria Anna Tozzi e Cristina Costanzo.

Il video è pubblicato sul canale YouTube del Comune.

