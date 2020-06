CUPRA MARITTIMA – Ammonta a 70 mila euro il finanziamento che viene elargito dal Miur per la scuola di Cupra Marittima. Nello specifico, si tratta di un bando finalizzato all’adeguamento antincendio degli edifici scolastici.

La scuola di Cupra è già dotata di queste certificazioni, tuttavia l’Amministrazione ha avanzato una proposta progettuale che va ad incrementare ulteriormente il livello di sicurezza sotto il profilo antincendio.

“La scuola ci sta particolarmente a cuore – commenta il Sindaco Alessio Piersimoni – fin dal nostro insediamento, un anno fa, ci siamo subito attivati per reperire maggiori fondi che ci consentissero di intervenire in maniera significativa sull’edificio scolastico. Dopo aver ottenuto dall’ufficio regionale per la Ricostruzione il raddoppio della cifra destinata all’adeguamento sismico della scuola, portandola dai 750 mila euro iniziali a circa 1 milione e mezzo, la conferma di questo ulteriore finanziamento ci riempie di soddisfazione in quanto consentirà di intervenire anche sotto l’aspetto impiantistico”.

Piersimoni prosegue: “Ci piace ricordare anche che durante l’estate scorsa abbiamo lavorato nella scuola investendo circa 15 mila euro per la realizzazione e implementazione rete wireless, sistemazione infissi e ripristino di un’aula che era adibita a magazzino; inoltre grazie alla collaborazione pubblico-privato e all’iniziativa di alcuni insegnanti, 5 ditte private hanno donato computer e video proiettori facendo si che oggi ogni aula della scuola media è dotata di tecnologia multimediale. I lavori di manutenzione sono andati avanti durante la chiusura per Covid con i nostri operai e con l’aiuto di alcuni cittadini volontari (sistemazione di alcune seggiole, porte e tendaggi)”.

Il progetto preliminare che ha portato il Comune a poter intercettare questo ulteriore finanziamento, è stato redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune con la ‘preziosissima e fondamentale collaborazione’ dell’architetto Stefano Brutti, Consigliere con delega ai Lavori Pubblici che lo illustra così: “Il progetto prevede il completo rifacimento della centrale termica, con la sostituzione dell’attuale generatore di calore e di tutte le componentistiche connesse. Oltre che un incremento della sicurezza, l’intervento consentirà di avere un maggior confort termico e un notevole risparmio energetico derivante dal miglior rendimento dei nuovi generatori di calore e dal controllo del riscaldamento a zone”.

Nel frattempo prosegue l’iter burocratico per predisporre la progettazione dell’intervento di adeguamento sismico della scuola.

