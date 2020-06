SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli in Riviera nella notte tra il 13 e 14 giugno.

Nel mirino delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale la Movida molesta e il rispetto delle norme anti-Covid.

Sotto osservazione anche l’ordinanza del sindaco Pasqualino Piunti che vieta la vendita di alcool da asporto dalle 21 alle 6 e il consumo nelle aree pubbliche.

“A partire dalle 22,30 sono stati effettuati ripetuti controlli per il rispetto dell’ordinanza sindacale in materia di vendita e consumo di prodotti alcolici nell’area tra via Mentana e via Montebello da cui non sono emerse particolari problematiche – fanno sapere dalla Municipale – Il personale in divisa ha svolto anche un’ attivita’ informativa preventiva nei confronti dei titolari dei pubblici esercizi sul rispetto dell’ordinanza sindacale”.

“Diversi locali si sono avvalsi del servizio di vigilanza privata, sicuramente una misura che è risultata efficace” concludono dal Comando sambenedettese.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.