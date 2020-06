Fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Salvataggio in Riviera il 13 giugno, intorno alle 18.

Un bagnante francese era in difficoltà al largo di Porto d’Ascoli e una segnalazione è arrivata alla Capitaneria di Porto tramite il 1530.

I militari sono intervenuti e hanno recuperato l’uomo riportandolo a riva. Fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi e non è stato necessario un ricovero in ospedale.

