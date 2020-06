Stanziamento per rinnovare il portale di informazione turistica cittadina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il futuro è arrivato ed ormai il presente è sul web, anche e soprattutto nel campo turistico. La giunta Piunti ha così deciso di dare indirizzi al dirigente del Settore Politiche Sociali e Sviluppo Strategico “affinché siano avviate le procedure necessarie alla realizzazione e gestione del portale web istituzionale “https://turismo.comunesbt.it/” che valorizzi il territorio e la relativa offerta turistico-culturale e di fornire indirizzi in merito determinando l’ammontare massimo per la realizzazione di tale attività (…) per una capienza complessiva di euro 50 mila”.

