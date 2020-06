SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Su indicazione dell’assessore all’ambiente Andrea Traini, il servizio Aree Verdi di San Benedetto ha installato nell’area verde a ridosso della spiaggia che si trova tra il pennello sull’Albula e la prima concessione demaniale una nuova attrezzatura dedicata allo sport, in particolare al “Calisthenics”, una disciplina sportiva molto in voga in questo momento che costituisce l’evoluzione della tradizionale ginnastica a corpo libero.

L’attrezzo ginnico ha un costo complessivo di circa 8mila euro e poggia su un tappetino antitrauma spesso 9 centimetri che assorbe salti da un’altezza massima di 2 metri.

“Nonostante si trovi in uno dei posti più belli della città – dice l’assessore Traini – quello spazio è sempre stato privo di una destinazione specifica con conseguente frequente degrado. Con questa installazione lo trasformiamo in un’area per il benessere con l’auspicio che l’utilizzo da parte di amanti dello sport lo preservi da utilizzi impropri”.

