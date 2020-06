Loggi: “Sono anche al vaglio soluzioni di svago e spensieratezza da offrire a cittadini, turisti e ospiti che permettano a tutti noi di vivere il territorio in sicurezza”

MONTEPRANDONE – E’ di poco fa la notizia che le iniziative enogastronomiche di un’importante comunità del Piceno non si terranno ques’estate.

Parliamo delle sagre e degli eventi enogastronomici di Centobuchi e Monteprandone: non si terranno quest’anno, gli appuntamenti sono stati tutti rinviati al 2021.

Per gli eventi e spettacoli culturali, invece, il Comune sta pensando a delle soluzioni diverse, con l’intento di garantire qualche iniziativa in ottemperanza alle norme anti-Covid.

Il primo cittadino Sergio Loggi, infatti, annuncia: “L’Amministrazione ha comunque deciso di assicurare una programmazione turistica e culturale estiva nel rispetto delle normative anti contagio. Per questo si sta lavorando all’organizzazione di manifestazioni statiche, in spazi all’aperto, con ingressi contingentati. Sono anche al vaglio soluzioni di svago e spensieratezza da offrire a cittadini, turisti e ospiti che permettano a tutti noi di vivere il territorio in sicurezza”.

