MONTEPRANDONE – Eventi enogastronomici estivi, arriva un’importante ufficialità per una comunità del Piceno. Triste ma prevedibile e comprensibile.

In un incontro convocato dal sindaco di Monteprandone Sergio Loggi e dall’assessore al commercio Gianpietro Vallorani, l’Amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni che organizzano le sagre e le manifestazioni enogastronomiche sul territorio, hanno deciso di rinviarle tutte all’estate 2021.

Il sindaco Sergio Loggi annuncia: “Una scelta presa a malincuore, ma decisa in via prudenziale, considerate le incertezze dell’attuale situazione emergenziale e le misure organizzative restrittive per l’organizzazione di tali eventi. A Monteprandone tale tipologia di manifestazioni hanno sempre registrato grande partecipazione con inevitabile aggregazione di persone provenienti da tutto il Piceno e dal vicino Abruzzo. Le rilevanti dimensioni delle nostre sagre, ad oggi, imporrebbero complesse organizzazioni tecniche che, per il poco tempo a disposizione dal profilo organizzativo e promozionale, non potrebbero essere assicurate”.

“In questo momento in cui il virus ci chiede di modificare le nostre abitudini di vita è però indispensabile continuare a vivere il nostro territorio, le nostre piazze, i luoghi della cultura, le attività ricettive e di accoglienza, le attività di ristorazione con una nuova consapevolezza: Monteprandone è un Comune in cui l’attenzione alla salute propria e degli altri è una priorità” conclude Loggi.

