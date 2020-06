È stato pubblicato questa notte in Gazzetta ufficiale il Dpcm con le nuove regole per il contenimento del contagio da Coronavirus

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota diffusa, il 12 giugno, dall’Anci Marche.

È stato pubblicato questa notte in Gazzetta ufficiale il Dpcm con le nuove regole per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Le misure, che aggiornano e sostituiscono quelle dell’ultimo Dpcm, valgono dal 15 giugno al 14 luglio, ma per alcune attività sono indicate date diverse.

Ripartono infatti oggi le competizioni sportive, con la Coppa Italia, mentre per gli sport di contatto per i non professionisti, dal calcetto al beach volley, bisognerà aspettare il 25 giugno.

Di seguito, gli ultimi allegati:

DPCM_20200611

allegati_dpcm_11giugno2020

Lineeguidariapertura

