ORE 20 Nelle Marche riecco gli spettacoli: cinema, teatri, concerti, circhi e non solo. Le nuove regole

ORE 19.30 Centri estivi e parchi aperti nelle Marche anche per i bimbi da 0 a 3 anni. Dal 15 giugno

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 12 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 236.305, con un incremento rispetto a ieri di 393 nuovi casi.

La Regione Campania comunica un ricalcolo dei casi totali sottraendo 230 unità. La segnalazione di un caso positivo registrato nelle ultime 24 ore porta a un totale di 229 casi odierni.

Il numero totale di attualmente positivi è di 28.997, con una decrescita di 1.640 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 227 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 9 pazienti rispetto a ieri.

3.893 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 238 pazienti rispetto a ieri.

24.877 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 56 e portano il totale a 34.223. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 173.085, con un incremento di 1.747 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.024 in Lombardia, 2.897 in Piemonte, 1.817 in Emilia-Romagna, 849 in Veneto, 510 in Toscana, 249 in Liguria, 2.222 nel Lazio, 750 nelle Marche, 346 in Campania, 439 in Puglia, 68 nella Provincia autonoma di Trento, 841 in Sicilia, 108 in Friuli Venezia Giulia, 528 in Abruzzo, 101 nella Provincia autonoma di Bolzano, 24 in Umbria, 42 in Sardegna, 9 in Valle d’Aosta, 47 in Calabria, 114 in Molise e 12 in Basilicata

ORE 18.30 Dal 15 giugno riaprono cinema e teatri. Dal 14 luglio discoteche e sale da ballo

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore zero decessi.

Di seguito il terzo report di giornata GORES arancio 12062020 ore 18

ORE 16.30 Covid, Abruzzo: 4 casi su 1340 tamponi. Zero decessi

ORE 16.15 Coronavirus, riconoscimento Asur-Area Vasta per l’Unione Rugby San Benedetto

ORE 16 Covid, l’Area Vasta 5 plaude la Samb per la raccolta fondi. I rossoblu: “Grazie a voi, medici e operatori”

ORE 15 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Contagi, ricoveri e guarigioni: il punto della situazione in Regione.

Di seguito il secondo report di giornata GORESgiallo12062020_12

ORE 14.30 Alcool d’asporto, vietata la vendita a San Benedetto per un mese dalle 21 alle 6. C’è l’ordinanza

ORE 13.30 V’vtella rinviata al 2021, Comitato e Fanesi: “Scelta naturale e corretta, ci dispiace”

ORE 13 Covid, un caso positivo a Martinsicuro. Vagnoni: “Sta bene ed è a casa”

ORE 12.30 Eventi culturali e spettacoli a Centobuchi e Monteprandone: “Spazi all’aperto e ingressi contingentati”

ORE 12 Centobuchi e Monteprandone, niente sagre quest’anno. Loggi: “Tutte rinviate al 2021”

ORE 11.30 Calcetto, beach volley e sport di contatto per non professionisti: “Si riparte il 25 giugno”

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono 1325 i test effettuati in Regione, di cui 638 del percorso nuove diagnosi e 687 del percorso guariti. Un caso positivo in provincia di Macerata. 0 nel Piceno e nelle altre province.

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Un caso positivo nelle ultime 24 ore in Regione, a fronte dei 638 tamponi effettuati.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 12062020

ORE 9 Quest’anno niente V’vtella a Castorano, appuntamento rimandato al 2021

