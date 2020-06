ROMA-Il Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso in merito ai verdetti relativi alla stagione 2019/20 (interrotta ad inizio marzo causa Covid 19 e poi dichiarata conclusa nel mese di maggio senza poter tornare in campo): blocco totale delle retrocessioni ad eccezione del campionato di Eccellenza dove scende di categoria una sola squadra, l’ultima classificata in ogni girone al momento dello stop forzato. Dunque per quanto rigurada l’Eccellenza Marche (dove mancavano 7 giornate al termine della Regular Season) è il fanalino di coda Sassoferrato Genga (16°) a tornare in Promozione, mentre Grottammare e San Marco Servigliano Lorese sono salvi e quindi disputeranno anche la prossima stagione (2020/21) nel massimo Campionato Regionale.

Dalla Promozione alla 2a Categoria nessuna squadra retrocede nemmeno le ultime classificate. Questa decisione ora dovrà essere confermata dal Comitato Figc Marche e successivamente ratificata dal Consiglio Federale. Per quanto concerne poi la stagione successiva (2020/21) che andrà ad iniziare è stato stanziato un fondo pari a 10 milioni di euro, 7 dei quali per agevolare le società a proseguire la propria attività e i restanti 3 destinati alla valorizzazione dei giovani che partecipano alle attività Dilettantistiche.

Per quanto riguarda le promozioni in Serie D manca ancora l’ufficialità ma saranno promosse le prime classificate al momento dello stop forzato. Dunque in Eccellenza Marche il Castelfidardo 1°classificato, tornerà nel Massimo Campionato Dilettanti (dove manca dalla scorsa stagione 2018/19, quando giunse 20°ed ultimo nel Girone F).

Per le seconde classificate (come l’Anconitana) che aspirano anch’esse alla Serie D si valuterà invece la media punti.

Invece in Promozione Marche Biagio Nazzaro Chiaravalle (1a classificata nel Girone A) ed Atletico Ascoli (1°classificato nel Girone B) saliranno in Eccellenza.

CLASSIFICA FINALE ECCELLENZA MARCHE 2019/20: (Campionato interrotto causa covid 19 a 7 giornate dal termine)

Castelfidardo *(D)* 42,

Anconitana 40,

Atletico Gallo Colbordolo 39,

Porto d’Ascoli 37,

Forsempronese 36,

Montefano 36,

Vigor Senigallia 33,

Urbania 32,

Valdichienti Ponte 31,

Marina 31,

Atletico Alma Fano 28,

Atletico Azzurra Colli 24,

Fabriano Cerreto 24,

Grottammare 21,

San Marco Servigliano Lorese 20,

Sassoferrato Genga ^ 16.

*(D)* = Promosso direttamente in Serie D.

^= Direttamente retrocesso in Promozione Marche.

