Riserva il tuo tavolo e, se vuoi, il tuo ombrellone al numero 3471661203. Il Vecchio Frantoio si trova in via del Semaforo a Martinsicuro

Trascorri la tua domenica in allegria al Vecchio Frantoio!

Prenota il tuo tavolo per pranzare in zona piscina a ritmo del dj set di Kenny Dee e Paolove!

Grandi classici italiani, brani commerciali e tanta bella musica allieteranno il tuo pranzo, mentre i bambini potranno giocare in una zona a loro dedicata con tanto di animazione.

Il pomeriggio poi si fa ancora più accattivante! Potrai godere di un bel bagno in piscina e partecipare ai divertentissimi giochi a tema, con la possibilità di vincere dei premi!

Nel frattempo, potrai sorseggiare un ottimo cocktail del bar attrezzato con servizio a tavolo.

Una giornata da non perdere!

Riserva il tuo tavolo e, se vuoi, il tuo ombrellone al numero 3471661203.

Il Vecchio Frantoio si trova in via del Semaforo a Martinsicuro. Per visitare la pagina facebook clicca https://www.facebook.com/countryhousevecchiofrantoio/

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.