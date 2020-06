GROTTAMMARE – Consiglio comunale in vista a Grottammare: la prossima riunione è fissata a venerdì 19 giugno, alle ore 17. Sei punti compongono l’ordine del giorno, che si apre con la presentazione del Bilancio 2019 del CIIP spa. L’assise cittadina, infatti, è chiamato a dare indirizzi in merito all’approvazione del documento finanziario dell’ente gestore dei servizi idrici, che si terrà nell’ Assemblea dei soci CIIP convocata per il 29 giugno.

In discussione, anche un Piano di recupero urbano nel vecchio incasato, per cui è richiesta l’approvazione del Consiglio.

L’ordine del giorno proseguirà con una serie di proposte presentate dalla consigliera del gruppo Movimento 5 Stelle, Alessandra Manigrasso. Si tratta di: una mozione riguardante iniziative a favore dei disabili da adottarsi in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19; un’interrogazione relativamente al lavoro di supporto psicologico; un’interrogazione in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche presso la stazione ferroviaria e una sulla riqualificazione della Pineta Ricciotti.

La seduta avverrà in forma telematica, mediante videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. del 17 marzo, e con le modalità previste con provvedimento del Presidente del Consiglio comunale nr. 1 del 24 aprile 2020.

