SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In attesa di una presentazione ufficiale, c’è molta curiosità sulla figura del nuovo presidente della Samb Domenico Serafino, che ha acquistato ufficialmente il club rossoblu mercoledì 10 giugno, subentrando a Franco Fedeli.

Riusciamo a sapere qualcosa in più del nuovo numero uno rossoblu direttamente da un servizio Rai del 6 novembre 2014 dedicato a Francesco Serafino, all’epoca giovanissimo calciatore impegnato in un viaggio al contrario rispetto al solito: non dall’Argentina verso l’Italia come quasi sempre avviene per i campioni della pedata, ma dall’Italia all’Argentina. Precisamente Boca Junior, la formazione di cui tra l’altro è stato presidente Daniel Angelici, argentino originario di Cupra Marittima.

Servizio nel quale anche Domenico Serafino, capelli rasta e sorriso verso il figlio, interviene, per spiegare i motivi che hanno spinto il figlio a cercare fortuna nell’emisfero australe.

Qui il servizio video

