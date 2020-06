MONTEPRANDONE – Di seguito una nota giunta in redazione dell’Avis Monteprandone.

Come ogni anno, il 14 giugno sarà celebrata la Giornata Mondiale del donatore di Sangue, evento promosso dall’Oms per sensibilizzare sul tema della donazione e nello stesso tempo ringraziare le persone che in maniera volontaria, anonima e gratuita donano una parte di sé per l’altro.

L’Avis Nazionale ha organizzato una serie di iniziative a “distanza”, causa Covid-19, per celebrare nel miglior modo possibile questo evento.

Quello che fanno i donatori, è un gesto importantissimo che può salvare la vita di una persona, spiega Fratini Marcello, presidente Avis Comunale di Monteprandone ed è giusto ringraziarli e supportarli nella loro scelta.

I nostri donatori hanno mostrato in questo periodo una forte sensibilità e nonostante le restrizioni e i disagi causati dal Coronavirus, hanno voluto dare in maniera serena il loro contributo. Dopo il trasferimento del Centro trasfusionale dall’Ospedale al distretto sanitario di Via Romagna, i donatori hanno risposto in maniera attenta e scrupolosa all’appello di recarsi a donare solo su prenotazione.

Tantissime sono state in questi mesi, le richieste di informazioni sulla donazione di sangue e plasma, segno della voglia di solidarietà che c’è tra i nostri cittadini e nonostante fossero state annullate le visite di idoneità per gli aspiranti donatori in tanti si sono comunque voluti iscrivere aspettando pazientemente.

Ed è proprio di questi giorni la notizia che dal 15 giugno sarà riaperta e potenziata l’Unità operativa Trasfusionale del Madonna del Soccorso.

I Volontari Avis Monteprandone, tramite la loro pagina Facebook, invitano tutti i fan a colorare la loro pagina di Rosso!!! Come? Scattando una foto, realizzando un disegno condividendo una frase o un pensiero…ricordandosi di taggare @avismonteprandone.

Inoltre, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sabato sera, vigilia della Giornata Mondiale del donatore di sangue, l’Avis illuminerà il Palazzo Comunale di Monteprandone di rosso come segno di ringraziamento e vicinanza a tutti i donatori del mondo.

Diventare donatore è semplice, basta avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, essere in buona salute e seguire sani stili di vita. Per informazioni contattare il numero 3284150135 oppure recarsi nella nuova sede Avis in Piazza dell’Unità a Centobuchi, vicino al Giovarti, il lunedì pomeriggio dalle 16:30 alle 17:30, il martedi dalle 21:15 alle 22:30 o il giovedì mattino dalle 10:00 alle 11:00.

