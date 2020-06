Piunti: “Ordinanza che può essere rimodulata in corso, una sorta di test per avventori e locali. Auspichiamo maturità e responsabilità”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Durante la Commissione Sicurezza, seduta telematica tramite la piattaforma Zoom svoltasi il 10 giugno, il sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, ha annunciato una novità importante riguardante la Movida sambenedettese.

Vietata la vendita di alcool da asporto a San Benedetto dall’12 giugno all’11 luglio: “Dalle 21 alle 6”. Stop, nuovamente, anche a vetro e lattine, niente bottiglie e bicchieri con questi materiali.

Il divieto non è solo per i locali ma riguarda anche i distributori automatici. Non si potrà consumare, quindi, alcool fuori dalla strutture e in aree pubbliche.

In pratica è stata estesa l’ordinanza valida e attuata nell’ultimo fine settimana.

Il primo cittadino ha, inoltre, precisato: “Ordinanza che può essere rimodulata in corso, una sorta di test per avventori e locali. Auspichiamo maturità e responsabilità”.

