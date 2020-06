SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Ora è ufficiale. Franco Fedeli ha ceduto il 10 giugno a titolo oneroso la società al produttore Domenico Serafino che da questo momento è proprietario e presidente della Samb.

Qui il nostro articolo precedente

“Sono orgoglioso ed entusiasta – ha detto il neo presidente rossoblu al portale della società – sono consapevole dell’impegno che prendo oggi con una città che ama e vive la sua storia calcistica con passione emozionante e coinvolgente. E sono consapevole anche di quanto lavoro c’è da fare per crescere insieme e per andare verso la giusta direzione: a piccoli passi, giorno dopo giorno, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Il primo obiettivo a breve termine è proprio quello della disputa dei PlayOff: “Nonostante il difficile momento che abbiamo vissuto a causa del Covid-19 – ha proseguito Serafino sul portale rossoblu – oggi possiamo provare a giocarci la fine di questa stagione attraverso i playoff. Ho parlato con mister Montero e con il ds Fusco e ci siamo subito messi al lavoro per disputare queste gare: anche i ragazzi hanno risposto con entusiasmo e stanno tornando in città per seguire i protocolli previsti e per iniziare ad allenarsi”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.