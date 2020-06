GROTTAMMARE – Con l’arrivo di luglio, torneranno anche due iniziative di successo dell’estate grottammarese. Da ieri, è in pubblicazione l’avviso per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento del servizio di trasporto turistico con trenino gommato previsto dal 4 luglio al 13 settembre, mentre scade venerdì 12 giugno il termine per presentare domanda di partecipazione al Mercatino De Le Grotte.

L’autorizzazione allo svolgimento del trasporto turistico su trenino gommato prevede la copertura di due tragitti: un percorso base dal Lungomare della repubblica al vecchio incasato e ritorno, tutti i giorni dalle 16 a mezzanotte; un percorso extra dal Lungomare De Gasperi al vecchio incasato e ritorno, da svolgersi 3 volte alla settimana, dalle 16.30 alle 18.30.

Possono presentare istanza di autorizzazione le imprese, o associazioni di imprese, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, e che abbiano tra gli oggetti sociali lo svolgimento dell’attività di trasporto persone a finalità turistiche. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà praticato il rialzo maggiore sull’importo posto a base di gara pari ad 500 euro. A parità di offerta, verrà effettuato il sorteggio. Domande entro il 18 giugno.

Il trasporto turistico su trenino gommato è un servizio di linea atipico, da realizzarsi su mezzo abilitato al trasporto delle persone disabili e a norma con le disposizioni anti-inquinamento.

Scade venerdì 12 giugno invece, la possibilità per artigiani del settore non alimentare, hobbisti e creativi di partecipare al Mercatino De le Grotte, per il quale sono a disposizione 75 posti sul Lungomare della Repubblica e Corso Mazzini, tutti i martedì, dal pomeriggio fino a tarda sera.

L’assegnazione dei posti è equamente suddivisa tra le tre categorie di partecipanti, in base alle graduatorie che verranno stilate dal personale del Suap. Gli assegnatari dovranno munirsi di gazebo di colore bianco o di colori pastello; di cavo a norma di legge per allaccio ai punti luce; comunicare almeno il giorno prima del mercatino l’impossibilità di partecipare; non superare lo spazio concesso; occupare lo spazio concesso dalle ore 16,30 alle ore 17,30.

Anche per il Mercatino De Le Grotte valgono le misure sanitarie per il contenimento del Coronavirus: gli assegnatari dovranno dotarsi di teli laterali per isolare il gazebo, corda o catena bianca e rossa da posizionare davanti al banco, gel igienizzante e dpi previsti in materia di prevenzione Covid-19.

Tutte le informazioni su requisiti, modalità di partecipazione e criteri di assegnazione relativi ai suddetti avvisi sono consultabili dall’home page del sito www.comune.grottammare.ap.it, dove è possibile scaricare anche i modelli di domanda. Per contatti diretti con gli uffici comunali: 0735.739205 – 739225.

