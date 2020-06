SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Consegnati ufficialmente questa mattina, alla ditta Di Giuseppe Costruzioni di Castiglione Messer Raimondo, i lavori per la sistemazione delle provinciali 2 e 14 nei tratti che attraversano il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata. Importo complessivo dei lavori 350 mila euro, i fondi sono quelli di bilancio dell’ente. L’intervento interessa le intersecazioni con Viale Abruzzi e Via Veneto.

“Lavori improrogabili, le strade attraversano punti nevralgici della cittadina vibratiana e i tratti sui quali interveniamo sono molto rovinati e in alcuni casi rappresentano un pericolo per chi guida e per i pedoni” dichiara il consigliere delegato Lanfranco Cardinale che questa mattina ha compiuto un sopralluogo insieme al consigliere provinciale, anche lui con delega alla viabilità, Gennarino Di Lorenzo alla presenza del sindaco, Elicio Romanini. “Non si tratta di un semplice rifacimento degli asfalti – continua – saranno demoliti e ricostruiti cordoli e zanelle con la sistemazione di un marciapiede e naturalmente anche il ripristino del manto stradale”. Da capitolato i lavori dovranno essere terminati in 120 giorni.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.