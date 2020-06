GROTTAMMARE – Sono aperte le iscrizioni al Centro Infanzia comunale “Pollicino” per l’anno educativo 2020/2021. Il termine per presentare le domande è fissato al 30 giugno .

Il nido di infanzia è il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra 3 mesi e 3 anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita.

La frequentazione del Centro avviene secondo fasce temporali di frequenza: tempo ridotto non comprensivo del pranzo, tempo ridotto, tempo normale, tempo prolungato. La scelta del tempo di frequenza determinerà il valore della retta. In ogni caso, è previsto il pagamento di una tassa di iscrizione annuale. Nel caso in cui le domande di ammissione siano superiori al numero dei posti disponibili (18), l’inserimento avverrà sulla base della graduatoria che verrà predisposta dagli uffici.

Gli uffici comunali annunciano sin da ora che il prossimo anno educativo di “Pollicino” sarà soggetto all’ applicazione del “Protocollo di sicurezza anti-contagio”, come previsto dalle misure di contenimento del virus Covid19: l’organizzazione e il funzionamento del servizio di Centro Infanzia, infatti, potrebbero subire rimodulazioni, sia relativamente al numero di bambini ammissibili alla frequenza, sia nella durata delle fasce orarie di frequenza/permanenza nella struttura.

Il Regolamento del Centro infanzia comunale prevede anche l’esistenza di un Comitato di gestione, eletto all’inizio di ogni anno con la finalità di garantire momenti di partecipazione e di confronto tra amministrazione, educatori e famiglie. Il Comitato è composto da 3 rappresentanti dei genitori (1 per sezione), 1 rappresentante degli educatori, il Responsabile comunale dei Servizi Sociali, l’Assessore al ramo ed il coordinatore pedagogico. Al Comitato di gestione spettano i seguenti compiti: eleggere il proprio presidente e segretario durante l’insediamento; convocare l’Assemblea generale dei genitori utenti del servizio ai fini della valutazione generale dello stesso; formulare proposte su attività, opportunità, occasioni di interesse che riguardano il servizio.

La modulistica per l’iscrizione è disponibile negli uffici dei Servizi sociali o scaricabile anche dal sito del Comune di Grottammare www.comune.grottammare.ap.it alla sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Avvisi vari. Nella stessa sezione, è consultabile il Regolamento del Centro Infanzia.



