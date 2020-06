SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dall’11 giugno i bagnanti potranno accedere lungo le battigie libere per prendere il sole e godersi qualche ora svago.

Ma per farlo, a San Benedetto, bisognerà prenotare per lo stazionamento. Ecco come.

A partire da oggi, lunedì 8 giugno, è già attivo il sito internet t.sbt.it.

Il sistema informatico mette a disposizione tante informazioni corredate da immagini fotografiche per scegliere con comodità, 24 ore su 24, la spiaggia su cui trascorrere la giornata.

Per poter prenotare la battigia scelta, bisognerà prima iscriversi al sito lasciando i propri dati.

Per chi non ha dimestichezza con internet, invece, è stato allestito un “call center” organizzato con personale comunale: il numero da chiamare è 0735.794888, sarà attivo a partire da lunedì 8 giugno tutti i giorni dalle 9 alle 14.

