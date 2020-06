RIPATRANSONE – Vigili del Fuoco al lavoro nel pomeriggio del 7 giugno.

A Ripatransone, vicino all’ex mattatoio comunale, un gatto era finito in una scarpata. Il felino era, in precedenza, sotto ad un’auto in sosta quando, al momento dell’accensione da parte del conducente che non si era accorto della sua presenza, si è spaventato ed è stato colpito in maniera involontaria dal mezzo rimanendo ferito.

Il gatto è poi scappato cadendo in una scarpata vicina. E’ stato allertato il servizio veterinario oltre al Comando dei pompieri di San Benedetto.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero del felino per poi affidarlo ai veterinari che lo prenderanno in cura.

