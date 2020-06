SANBENEDETTO DEL TRONTO – Controlli di Municipale e Forze dell’Ordine in Riviera per il rispetto dell’ordinanza del Sindaco sul consumo di alcol valida per questo fine settimana e non solo.

La violazione è stata contestata ai titolari di due attività commerciali, uno dei quali è stato anche sorpreso a vendere alcolici a minorenni per cui scatterà una segnalazione specifica. Contestata ad un altro titolare l’occupazione senza titolo di suolo pubblico.

Inevitabili le sanzioni.

