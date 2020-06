SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il servizio svolto la notte scorsa dal personale della Polizia Municipale nell’ambito dei servizi di prevenzione interforze attuati con Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza e disposti dalla Questura ha portato ad elevare 4 verbali per consumo di bevande alcoliche in spazi pubblici in violazione dell’ordinanza del Sindaco sul consumo di alcol valida per questo fine settimana.

Per il resto, la serata non ha fatto registrare grandi problemi, non si sono visti venditori abusivi mentre molta parte del servizio del personale della Polizia Municipale è stata dedicata ad un’azione informativa sui contenuti dell’ordinanza sindacale in materia di vendita e consumo di alcol.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.