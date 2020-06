Per entrare nella città bisognerà raggiungere lo svincolo con Via C. Colombo

MARTINSICURO – Proseguono i lavori sulla rotatoria nell’innesto tra la Statale 16 e via Roma .

“Al fine di migliorare il deflusso del traffico da nord verso sud, in mattinata abbiamo provveduto alla chiusura dell’ingresso su Via Roma dalla S.S. 16. Per entrare a Martinsicuro bisognerà quindi raggiungere lo svincolo con Via C. Colombo” comunica il sindaco Massimo Vagnoni che si scusa per i disagi di questi giorni.

